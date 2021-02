Covid, l'allarme: "Ancora niente vaccini per il personale della polizia penitenziaria"

La segreteria regionale dell'Osapp (organizzazione sindacale) ha inviato una lettera all'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza: "Non c'è ancora alcun accenno di programmazione"

Ancora niente vaccini per il personale della polizia penitenziaria in servizio a Palermo e provincia. A lanciare l'allarme è la segreteria regionale dell'Osapp. "Tale esclusione - si legge in una lettera inviata dal sindacato all'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza - comporta notevole rischi essendo Palermo la sede degli istituti che amministra un numero elevato di appartenenti al Corpo e che detiene nelle sue carceri quasi duemila ristretti, oltre a essere la sede dell'amministrazione penitenziaria regionale che gestisce 23 istituti penitenziari".

"Non si comprende - prosegue la nota - il motivo per cui, a differenza di tante altre provincie siciliane, dove si è cominciata la somministrazione dei vaccini, la provincia di Palermo ancora non ha dato nessun accenno di esecuzione né tanto meno di programmazione".