Vaccini a Bagheria, il centro operativo sociosanitario cerca volontari

Il Coss che sta già dando una mano al Comune e all'Asp per la prima accoglienza nel centro vaccinale ricerca volontari che possano essere di supporto per i servizi di orientamento

"Occorre accelerare anche a Bagheria la campagna vaccinale, l'hub del palazzetto dello sport di via Sant'Ignazio Di Loyola è già attivo a pieno ritmo ma occorrono volontari". Inizia così una nota diramata dagli uffici comunali di Bagheria. Il Coss (Centro operativo socio-sanitario) che sta già dando una mano al Comune ed Asp per la prima accolgienza presso il centro vaccinale ricerca volontari che possano essere di supporto all'accoglienza e di orientamento ai servizi.

"L'hub vaccinale - si legge nella nota - è aperto da lunedì a domenica dalle 8 alle 20 e per questo il Coss fa un appello ai cittadini bagheresi rivolto a chi vuole dare il proprio contributo per il servizio accoglienza e orientamento. L'impegno è personale, anche solo un'ora a settimana può essere utile. Per mandare la propria disponibiltà o anche per chiedere informazioni basta inviare mail a cossbagheria80@gmail.com o telefonare a: 353.3044504 oppure 349. 865 2000. Intanto lo scorso martedì 11 si è svolto un incontro convocato dall’assessore alle Politiche Socio Sanitarie e della Famiglia Emanuele Tornatore con le associazioni di volontariato e di protezione civile per arrivare e garantire un sevizio di accoglienza e prossimità all’intento dell’hub vaccinale in cui è emersa anche la necessità di nuovi volontari".