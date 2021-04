Vaccini anti Covid nelle aziende, i dubbi dei sindacati: "Attuare protocollo nazionale"

"Apprendiamo con stupore dell'accordo sottoscritto fra governo regionale, Confindustria e Confapi per le vaccinazioni nelle aziende delle aree industriali. Ricordiamo che a livello nazionale è stata sottoscritta un'intesa fra il governo Draghi e tutte le parti datoriali e sociali per disciplinare le vaccinazioni nei posti di lavoro". Così i segretari generali di Cgil Cisl e Uil Sicilia, Alfio Mannino, Sebastiano Cappuccio e Claudio Barone, commentano l'intesa siglata ieri a Palazzo d'Orleans e sollecitano il presidente della Regione Musumeci a convocare immediatamente i sindacati per un confronto sulla campagna vaccinale in tutte le aziende siciliane. "Va attuato nell'isola il protocollo sottoscritto a livello nazionale - aggiungono Mannino, Cappuccio e Barone - e per farlo occorre il pieno coinvolgimento e la partecipazione attiva dei sindacati".