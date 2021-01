Vaccini agli operatori sanitari, l'Asp attiva una piattaforma per le prenotazioni online

L’Asp di Palermo ha realizzato un sistema di prenotazione (già attivo da questa mattina) che consente un accesso prioritario alla vaccinazione anti Covid per gli operatori sanitari.

Basta collegarsi al sito dell’Azienda sanitaria del capoluogo, cliccare in homepage - prima sulla sezione Coronavirus 2019 Informazione sui servizi e poi sul link della piattaforma dedicata compilando tutti i campi. L’operatore sanitario potrà scegliere - in base alla disponibilità - giorno, orario e sede dove effettuare la vaccinazione.

Nella opzione dedicata alla categoria di appartenenza, sono inserite diverse “voci”, ma sono attive solo quelle in questo momento individuate dalle disposizioni ministeriali. La prenotazione si può effettuare per i 6 centri vaccinali dell’Asp di Palermo, e cioè Villa delle Ginestre, ospedale Ingrassia, Civico di Partinico, Cimino di Termini Imerese e Madonna dell’Alto di Petralia Sottana.

L'Asp precisa che il turno fisico "viene garantito nei limiti delle capacità recettoriali del centro vaccinale". Fino a ieri l'Asp ha smaltito l’81% della prima fornitura di vaccini anti Covid. Sono state 6.644 su 8.190 le dosi inoculate negli 8 centri di pertinenza dell'azienda sanitaria che, sempre da ieri, ha dato il via alle vaccinazioni in Rsa e case di riposo per anziani.

L’attività proseguirà ininterrottamente anche nella giornata di oggi. L’Asp, come annunciato dall'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, può già contare sulla seconda fornitura di vaccino: dopo le 8.190 dosi della prima tranche (31 dicembre scorso), sono disponibili ulteriori 4.680 dosi (totale 12.870 dosi).

All'Ismett, l’80% del personale sanitario è stato vaccinato in poco più di 5 giorni. "Ringrazio tutto il personale sanitario del nostro Istituto - sottolinea Angelo Luca, direttore di Ismett - che con grande senso di responsabilità ha aderito alla campagna di vaccinazione, rendendosi immediatamente disponibile, spesso anche nei giorni festivi o di ferie. Sono certo che al rientro di chi è in ferie e fuori provincia potremo superare il 90 per cento. Adesso occorrerà attendere 3 settimane per la somministrazione della seconda dose e un’altra settimana ancora per acquisire una immunizzazione efficace. Tra 1 mese, gli ospedali saranno luoghi più sicuri perché con una probabilità del 95% avremo annullato il rischio di trasmissione bidirezionale dell’infezione tra sanitari e pazienti, tra sanitari e comunità".

Ismett continua ad essere in prima linea nella lotta contro la pandemia Sars-Cov2. Da ottobre, nella terapia Intensiva di Ismettdedicata ai pazienti Covid positivi, sono stati ricoverati 56 pazienti che hanno avuto una degenza media di circa 24 giorni. Il 41% dei pazienti più gravi, spesso giovani (età media 57 anni, con un range tra 21 e 67 anni) ha avuto bisogno dell’Ecmo (un sistema di circolazione extracorporea che sostituisce la funzione polmonare danneggiata). Al momento il numero dei ricoveri nella terapia Intensiva di Ismett dedicata al Covid rimane elevato e sono 26 i pazienti sottoposti a cure intensive, di cui 13 in Ecmo.