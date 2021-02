Università e vaccini, conferito importante incarico al dottor Claudio Costantino

Al ricercatore del ProMISE dell'ateneo è stato assegnato il ruolo di "Collaborating Expert" in merito alla comunicazione e alla sensibilizzazione delle vaccinazioni anti Covid

L’Ema-European Medicines Agency ha conferito il ruolo di "Collaborating Expert" al dottor Claudio Costantino, ricercatore dell’Università degli Studi di Palermo in “Igiene Generale ed Applicata” presso il dipartimento Promise-Promozione della Salute, Materno-Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro”.

Il dottor Costantino in qualità di Collaborating Expert supporterà quello che ad oggi rappresenta l’ente regolatorio sulla farmacovigilanza e sull’autorizzazione dei vaccini più importanti a livello mondiale, insieme alla Fda-Food and Drug Administration statunitense, con particolare riguardo alle tematiche della comunicazione vaccinale e alla sensibilizzazione sulla pratica delle vaccinazioni anti-Covid.

L’attività sarà condotta integrando dati e risultati emersi nell’Ambulatorio Vaccinale anti-Covid, diretto da Francesco Vitale, presso il Policlinico, per cui Costantino è referente aziendale in qualità di dirigente medico della Unità Epidemiologia Clinica con Registro Tumori della Provincia di Palermo.

L'Ambulatorio Vaccinale, grazie ad un lavoro di squadra svolto in collaborazione tra le strutture del Policlinico in particolare la direzione generale, la direzione medica di presidio, la direzione infermieristica, le unità operative di Epidemiologia Clinica e di Farmacia Ospedaliera, e i medici della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell'Università di Palermo, dall’avvio della campagna vaccinale ha già somministrato circa 13 mila dosi di vaccino, di cui 5000 cicli completati, al 92% del personale dipendente del Policlinico e al 50% circa degli studenti dei corsi di Laurea afferenti alla Scuola di Medicina di UniPa.

Entro la fine del mese di febbraio 2021, l'ambulatorio vaccinale somministrerà il vaccino Oxford/AstraZeneca fornito dall’Assessorato Regionale della Salute al personale universitario (docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca, docenti a contratto, personale TAB-tecnico amministrativo e bibliotecario) under 65 dell'Ateneo di Palermo che ne manifesti la volontà.