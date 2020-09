Amg punta sulla prevenzione: tampone e test anti Covid per i dipendenti

Amg Energia, l'azienda che gestisce gli impianti di illuminazione e la rete metano della città, avvia uno screening con tampone e test sierologico rapido per Covid-19 sul personale. La campagna da stamattina, in via precauzionale, in considerazione dell’aumento del numero dei casi riscontrati positivi in città nelle ultime settimane, anche nelle altre società partecipate comunali, e andrà avanti sino a venerdì della prossima settimana. La società ha attivato una convenzione con un laboratorio privato cittadino e gli operatori sanitari stanno effettuando gli esami, dapprima, nella sede aziendale della direzione pubblica illuminazione, in corso dei Mille, e poi, dalla prossima settimana, in quella di via Tiro a Segno dove si trovano le altre direzioni e servizi della società.

“E’ un’attività di prevenzione e un segnale di grande attenzione nei confronti dei nostri dipendenti, delle loro famiglie, ma in generale, di tutti i cittadini, in considerazione del delicato momento attuale – sottolinea il presidente, Mario Butera - L’azienda, che si occupa di servizi pubblici essenziali, ha sin da subito adottato tutte le misure di precauzione per contenere la diffusione del contagio e predisposto tutte le prescrizioni necessarie a tutela della salute e sicurezza dei dipendenti”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli esami, il cui costo è totalmente a carico della società, sono su base volontaria, ma il tasso di adesione all’iniziativa, registrato da parte del personale, è alto.



Gallery