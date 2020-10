Termini Imerese, bambino di 11 anni positivo al Coronavirus

Un ragazzino di 11 anni è risultato positivo al Coronavirus a Termini Imerese. Ad annunciarlo - attraverso un comunicato stampa - è stato il Commissario straordinario del Comune palermitano, Antonio Lo Presti.

"Si comunica alla cittadinanza - dice Lo Presti - che è stato è stato registrato un nuovo caso di Covid-19; si tratta di un minore di 11 anni in isolamento domiciliare con il genitore. Esprimo profonda preoccupazione per il progressivo diffondersi del virus e raccomando accoratamente il rispetto delle norme precauzionali, il distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Mi appello al comune senso di responsabilità per limitare il progressivo aumento di contagi”.