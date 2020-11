Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

VIDEO | Cura del Covid, come funziona il plasma iperimmune: dalla donazione alla produzione

Siamo stati al centro trasfusionale del Policlinico e il dottor Rizzo ci ha raccontato come avviene la raccolta della parte liquida del sangue con gli anticorpi dei donatori guariti dal Coronavirus (conservata poi a -40 gradi per preservarne l'integrità). Nei giorni scorsi partita una gara di solidarietà e indicata la mail per le donazioni. "Oltre 150 richieste ma incanaliamole nel modo giusto e doniamo sempre"