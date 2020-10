Telimar, altri cinque atleti positivi al Coronavirus: quattro sono under 18

Altri due atleti del Telimar positivi al Coronavirus. Lo rende noto il presidente Marcello Giliberti, sottolineando che la società sta seguendo "scrupolosamente il protocollo interno anti Covid".

"Dopo le positività riscontrate nei giorni scorsi sui tamponi di Lo Cascio, Di Patti, Del Basso e Galioto, abbiamo continuato a seguire il nostro protocollo interno anti Covid che, a parte i tamponi e l'isolamento in rigorosa quarantena di tutta la squadra, dello staff e degli addetti ai lavori con i quali i quattro positivi erano entrati in contatto, prevedeva il monitoraggio del loro stato di salute attraverso il nostro consulente infettivologo Alessandro Bivona".

I nuovi positivi sono Migliaccio e un under 18 aggregato alla A1, che a sua volta ha contagiato altri tre giovani che convivevano in casa con lui. "Tutti questi 5 atleti - prosegue la società di pallanuoto - risultati negativi ai tamponi eseguiti su di loro in data 30 settembre, quindi subito dopo la prima positività ravvisata (Lo Cascio), in ossequio alle vigenti normative erano stati posti, già a partire dal 30 settembre stesso, erano in rigorosa quarantena".

"Tramite il laboratorio di analisi di nostra fiducia - conclude Marcello Giliberti, presidente del Telimar - ne abbiamo comunicato la positività all'Asp per attivare il protocollo di rito. Il tema è delicato e complesso, in ballo c'è la salute pubblica. Abbiamo seguito scrupolosamente il nostro protocollo interno anti Covid19, fra cui tamponi continui, che continueremo anche in questo periodo di fine quarantena a replicare".