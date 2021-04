Screening anti Covid per gli studenti di Bagheria, su 470 tamponi individuati 7 positivi

L'appello di Pietro Sparacino, consigliere comunale e medico Usca: "Rispettate tutte le norme di sicurezza. Spiace constatare che la maggior parte dei contagi avvengono in famiglia. Sono tante le famiglie che non si incontrano più nei ristoranti, costretti a restare chiusi, ma continuano a fare banchetti a casa"

A Bagheria screening anti Covid per gli alunni delle scuole primarie e secondarie. Nella giornata di ieri, presso lo stadio comunale di Aspra, sono stati eseguiti 420 tamponi da parte dei medici dell'Usca scolastica Pa est dell'Asp. Gli accertamenti hanno permesso di individuare sette casi di positività, per i quali è stato immediatamente eseguito il test molecolare (l'esito arriverà tra oggi e domani ndr).

Da Pietro Sparacino, consigliere comunale e medico Usca, un appello ai cittadini: "Invitiamo le famiglie a rispettare tutte le norme di sicurezza. Spiace constatare che la maggior parte dei contagi avvengono in famiglia. In questo momento l'età media si abbassa sempre più. L'abbassamento dell'età media potrebbe essere ancora più pericolosa. Quando a essere contagiato è un bambino piccolo, anche asintomatico, inevitabilmente contagia tutta la famiglia perché un bimbo lo si prende in braccio, lo si bacia, anche durante i pranzi con altri familiari, nonni, zii, e così i casi aumentano. Sono infatti ancora tante le famiglie che non si incontrano più nei ristoranti, costretti a restare chiusi, ma continuano a fare banchetti a casa, la domenica, per qualche compleanno o cerimonia di comunione e cresima, e così i contagi crescono in una situazione di bassa guardia".

Secondo i dati Asp aggiornati al 10 aprile nel territorio di Bagheria i positivi sono 225, cifra che sale a 470 se si calcola l'intero distretto (Bagheria, Altavilla, Santa Flavia, Casteldaccia, Ficarazzi). Le vittime da inizio pandemia sono state 106 a Bagheria e 149 in totale nel distretto.