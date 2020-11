Covid, dieci Usca scolastiche in campo: al via tamponi all'istituto Madre Teresa

Prenderà il via domani (martedì 17 novembre) dall’istituto Madre Teresa di Calcuttta lo screening rivolto a studenti, insegnanti e personale non docente organizzato dalle Usca scolastiche dell’Asp. L’attività, svolta in collaborazione con il Comune e i dirigenti degli istituti, sarà realizzata attraverso tamponi rapidi, ai quali, in caso di positività, farà seguito il tampone molecolare.

L’Azienda sanitaria provinciale di Palermo ha istituito 10 Usca scuola: 6 con sede in città, 2 con sede a Partinico e competenza sul versante occidentale della provincia e 2 a Termini Imerese per il versante orientale. Complessivamente saranno impegnati 35 medici.

La sequenza degli interventi (le cui date verranno comunicate a breve ndr) negli istituti della città prevede dopo la scuola Madre Teresa di Calcutta i seguenti Istituti: scuola Di Vittorio (via Giuseppe Di Vittorio 11); Silvio Boccone (via Del Vespro 72); Bonagia, istituto Mattarella (via Dell Castoro 13); Scinà (via Giuseppe Li Bassi 60); Mendelssohn (via Brunetto 1); Leonardo Sciascia (via De Gobbis 13); Leonardo Da Vinci (via Serradifalco 190).

Oltre agli screening nelle scuole, è sempre attivo alla Fiera del Mediterraneo il drive in rivolto a studenti e familiari. Oggi sono state 1.246 le persone sottoposte a tampone rapido e 90 i positivi. Dal 30 ottobre ad oggi, l’Asp di Palermo ha effettuato nei Drive In di città e provincia 22.336 tamponi con 1.679 positivi.