VIDEO | "La gente ammette di aver fatto cenoni con 30-40 persone", dai tamponi in Fiera i numeri del disastro

Mentre continua a salire il numero dei contagi in Sicilia, il commissario straordinario per l'emergenza Renato Costa si mostra preoccupato: "Ogni giorno vengono al drive in 1.600 persone che sanno di aver avuto comportamenti scorretti. Si vede dalla paura nei loro occhi. Non è questione di zona arancione o rossa, il colore dobbiamo averlo dentro"