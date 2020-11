Coronavirus, screening di massa: nel weekend tamponi drive in anche a Monreale

E’ l’ottava giornata consecutiva di lavoro alla Fiera del Mediterraneo dove, da venerdì scorso, ha preso il via la campagna attiva di monitoraggio del Coronavirus, promossa dall’assessorato regionale alla Salute, dal commissario per la gestione dell’emergenza Covid nella provincia di Palermo, Renato Costa, Asp del capoluogo e Comune.

Sono finora (dato aggiornato a giovedì 5 novembre) 7.376 i tamponi rapidi effettuati in modalità drive in. I 694 positivi riscontrati sono stati sottoposti al tampone molecolare. Domani e domenica, all’attività in corso alla Fiera del Mediterraneo, si affiancherà uno screening di popolazione organizzato a Monreale.

Dalle ore 10 alle ore 14, sia di sabato 7 novembre che di domenica 8 novembre, nei locali dell’ex mobilificio Mulè in via circonvallazione, sarà possibile effettuare il tampone rapido. In caso di positività, così come previsto dalle linee guida, la persona sarà subito sottoposta dal personale dell’Asp al tampone molecolare. L'adesione alla campagna è su base volontaria. L’attività sia a Monreale che alla Fiera del Mediterraneo è rivolta al mondo della scuola: personale docente e non docente, studenti e le loro famiglie.

"Per ottimizzare e velocizzare le operazioni - dicono dall'Asp - si chiede agli utenti di presentarsi muniti, oltre che di tessera sanitaria e documento di riconoscimento , anche del foglio di consenso informato stampato, compilato e firmato. Il modulo si può scaricare attraverso un link sul sito dell’Asp di Palermo.

"Si ricorda - si legge nella nota dell'Asp - che, alla Fiera del Mediterraneo, l’attività prosegue sette giorni su sette secondo modalità ed orari, già, più volte comunicati: dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 16; domenica e festivi dalle 9 alle 14. Si precisa che, per motivi organizzativi, l’accesso alla Fiera del Mediterraneo sarà consentito fino alle ore 14 nei giorni feriali (dal lunedì al sabato) e fino alle ore 12 la domenica ed i festivi. In tali orari i cancelli verranno chiusi e la prestazione verrà garantita alle vetture in fila all’interno della Fiera fino ad esaurimento".