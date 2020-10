Tutti in fila al drive per i tamponi anti Covid, in zona Fiera è caos

Il drive in allestito da ieri alla Fiera del Mediterraneo per i tamponi anti Covid piace ai palermitani, che si sono presentati in massa anche oggi per sottoporsi ai controlli. L'afflusso è stato talmente alto però da creare disagi in tutta la zona con lunghe file di macchine già di primo mattino. Un tappeto di auto che si snodava in via Sadat, via Montepellegrino, via Marturano, via Ammiraglio Rizzo, via Martin Luter King.

In questa fase iniziale i controlli (su base volontaria) sono rivolti alla popolazione scolastica: dirigenti, personale di segreteria e Ata e insegnanti. Finora sono stati eseguiti oltre 500 tamponi e individuati 35 positivi asintomatici - che sono stati già isolati -, i quali sono stati sottoposti al tampone molecolare per la successiva conferma.

L'Asp ha messo in campo 30 tra medici, infermieri e personale tecnico e sanitario. Sono stati creati tre slot con 8 postazioni che garantiscono circa 150 tamponi l'ora. I test proseguiranno anche domani dalle 9 alle 14 e la prossima settimana.

"Già al secondo giorno il sistema di tamponi rapidi organizzato in Fiera ha mostrato tutti i suoi limiti - commenta il presidente dell'ottava circoscrizione Marco Frasca Polara -. Le centinaia di auto in coda intorno all'area della Fiera hanno paralizzato la circolazione, mettendo in ginocchio un intero quartiere. La presenza dei vigili è stata inadeguata e sono mancati i controlli. Il servizio era destinato per questi primi giorni agli operatori del mondo della scuola, ma chiunque poteva mettersi in fila e accedere al servizio. Serve una migliore organizzazione e un maggiore coordinamento tra le istituzioni".