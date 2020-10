VIDEO | Tamponi drive in alla Fiera del Mediterraneo, si parte con le scuole: in centinaia in coda

Partono i tamponi rapidi drive in all'interno della Fiera del Mediterraneo. Il primo screening su base volontaria su dirigenti scolastici, insegnanti e personale Ata convocato all'interno della città metropolitana. Palermitani in fila già dalle 5,30 del mattino. Al lavoro una squadra di 11 medici e 22 infermieri, supervisionati dal commissario straordinario per l'emergenza Renato Costa e dal sindaco Leoluca Orlando.

La procedura prevede l'ingresso lato Monte Pellegrino e poi il passaggio davanti alle tende dove il personale dell'Asp segue il tampone rapido con l'utente che resta a bordo della propria vettura. Dopo alcuni minuti di attesa arriva l'esito: se è negativo viene rilasciato un certificato, mentre se è positivo l'utente passa in un'altra tenda dove si effettuano i tamponi molecolari per accertare definitivamente l'eventuale positività. Costa: "Fatte le valutazioni su questo primo step, vedremo come proseguire. Andremo a conbattere la pandemia con l'individuazione dei positivi asintomatici, di cui il 20 per cento sono i super infettanti".