Tamponi drive in alla Fiera del Mediterraneo, nel primo giorno individuati 50 positivi su 980

Sono complessivamente 50 i positivi individuati nella prima giornata di tamponi rapidi (980) eseguiti in modalità drive in alla Fiera del Mediterraneo di Palermo. L'iniziativa è stata avviata ieri mattina grazie all'intesa tra Comune, Azienda sanitaria provinciale e commissario per emergenza Covid-19, Renato Costa.

"Un metodo necessario - sottolinea il sindaco, Leoluca Orlando - e a questo punto indispensabile, per far fronte a un numero di contagi che rischia di essere del tutto fuori controllo, portando al collasso il sistema di tracciamento e forse l'intero sistema sanitario regionale". La priorità nel primo giorno di controlli è stata data a dirigenti scolastici, docenti e personale Ata. "Abbiamo tutti insieme scelto di dare la priorità al mondo della scuola, nel tentativo di scongiurare il blocco delle attività didattiche - dice il primo cittadino - Nei prossimi giorni, insieme alle autorità sanitarie regionali e all'Asp, decideremo come aprire questo servizio a tutti coloro che vorranno verificare il proprio stato di salute in modo sicuro e veloce".

Fonte AdnKronos