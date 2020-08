Cronaca Partanna-Mondello / Viale delle Palme

Caso sospetto di Covid-19 al circolo Lauria, arriva l'esito del tampone: è negativo

Sospiro di sollievo per i soci del club privato di via delle Palme, a Mondello. In attesa del responso da parte dell'Asp sull'accertamento eseguito su una donna la direzione aveva già disposto una sanificazione completa del club privato