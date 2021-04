"Chiudere i supermercati la domenica": l'appello dei consiglieri di Sinistra comune

Così in una nota Barbara Evola, Fausto Melluso, Katia Orlando e Marcello Susinno: "Sarebbe finalmente una scelta di segno diverso, che garantisce non i consumi ma il diritto dei lavoratori al riposo"

"Condividiamo l'appello lanciato dai sindacati Cgil, Cisl e Uil, a Palermo, per la chiusura dei supermercati la domenica. Sarebbe un segno tangibile di solidarietà per i lavoratori della grande distribuzione, che dall'inizio della pandemia svolgono senza soste un lavoro essenziale e rischioso pur non essendo stati riconosciuti una categoria con priorità nell'avvio della campagna vaccinale". Lo si legge in una nota a firma dei consiglieri di Sinistra comune, Barbara Evola, Fausto Melluso, Katia Orlando e Marcello Susinno.

"Sarebbe finalmente una scelta di segno diverso, che garantisce non i consumi ma il diritto dei lavoratori all'astensione dal lavoro e al riposo - aggiungono -. L'iniziativa avrebbe anche un'incidenza positiva sulla diminuzione delle occasioni di spostamento. Una scelta in netta controtendenza rispetto a quelle cui siamo stati abituati, che hanno quasi sempre visto al centro l'esperienza di consumo rispetto a quella sociale. Per questo pensiamo sia un appello da raccogliere".