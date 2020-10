Covid, i consiglieri 5 Stelle chiedono di sospendere Ztl e strisce blu

I consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Antonino Randazzo, Concetta Amella, Viviana Lo Monaco hanno inviato una nota al sindaco e all’assessore Catania per chiedere l'immediata sospensione della Ztl e della sosta a pagamento (strisce blu). "Chiediamo lo stop - dicono - in considerazione del nuovo Dpcm e dell'ordinanza regionale che consente l’occupazione massima del 50% dei posti nei mezzi pubblici e in attesa dell'assunzione dei 100 nuovi autisti in Amat che consentirebbe l’incremento dei bus in circolazione e ridurrebbe la pressione degli utenti nei mezzi pubblici a garanzia delle misure di distanziamento e nel rispetto delle normative".

