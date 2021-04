Circhi fermi da un anno, l'Sos: "Anche gli animali 'senza lavoro' e senza cibo"

Luci spente, niente spettacoli, niente risate, silenzio irreale tra i tendoni. Tra i settori bruscamente fermati dalla pandemia c'è quello del circo. Le attività non sono mai riprese dopo il primo lockdown e gli addetti ai lavori sono tornati a chiedere aiuto: "Cerchiamo il sostegno di istituzioni e imprenditori dell’Isola". Un "Sos" per i ristori che non sono arrivati, per potere sfamare gli animali.

I circensi ieri si sono ritrrovati presso il circo al Forum per lanciare "Un ruggito di aiuto dagli animali dei circhi siciliani” e per oggi è previsto un tavolo alla Regione.

Quello delle derrate alimentari è uno dei problemi che inizia a pesare maggioramente. "Ci servono fieno e carne per i felini e non solo – spiega Marcello Marchetti, delegato dell’ente nazionale circhi per la Sicilia -. In tutto questo periodo siamo stati affiancati con moltissima generosità dalla Coldiretti Sicilia e dell’Enpam, ma con la crisi economica e la siccità anche loro sono in seria difficoltà ad aiutarci”. Sei i tendoni in Sicilia tra Palermo, Misterbianco, Catania, Messina e Campobello di Licata con animali di tutte le specie

tra cui elefanti indiani e africani, tigri reali del Bengala, ippopotami, pellicani, serpenti, coccodrilli, cammelli, dromedari e

cani.