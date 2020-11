Zona Stazione, 400 euro di multa per due uomini e una donna: "Sorpresi fuori dal loro comune"

Tre persone sono state segnalate al prefetto per detenzione di sostanze stupefacenti e sanzionate perché sorprese fuori dal proprio comune. L'operazione è stata messa a segno da una pattuglia in borghese della polizia municipale durante un'attività di appostamento finalizzata alla repressione del fenomeno dei posteggiatori abusivi.

Gli agenti sono intervenuti dopo avere notato una donna e due uomini dirigersi all'interno di un parcheggio vicino alla stazione centrale per appartarsi in una zona buia. Dal successivo controllo è emerso che i tre, tutti pluripregiudicati, facevano uso di droga che è stata sequestrata per effettuare le previste analisi di laboratorio.

"Per ognuno di loro - spiegano dal comando di via Dogali - è scattata anche una multa di 400 euro perché dalla loro residenza di Termini Imerese si erano diretti a Palermo senza comprovate esigenze di necessità così come previsto dalle norme anti Covid".