Incubo Coronavirus, Ferragosto con spiagge chiuse a Campofelice di Roccella

Ferragosto con spiagge chiuse a Campofelice di Roccella. Una decisione presa probabilmente a causa dell'aumento dei contagi in Sicilia. Il sindaco Michela Taravella ha predisposto un'ordinanza che mette in pratica numerosi divieti e restrizioni. "In vista del Ferragosto, considerata la consuetudine in questi anni di occupare le spiagge libere con accampamenti e tende destinate al bivacco e l'accensione incontrollata di falò, avverto una grande preoccupazione ammette il sindaco -. Siamo ancora in piena emergenza Covid e i dati di questi giorni non lasciano spazio all'ottimismo;salgono i casi di contagio e scende l'età dei contagiati. Per questo, vorrei appellarmi al senso di responsabilità di tutti, sensibilizzando a seguire, in ogni occasione della vita quotidiana, le regole precauzionali per contenere la diffusione del Covid-19, invitando a rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro e ad usare la mascherina, così come previsto dalle vigenti norme regionali e nazionali".

"Per le sere di Ferragosto, al fine di evitare assembramenti, scongiurare fenomeni di diffusione del contagio e limitare il consumo di alcolici e superalcolici, è stata predisposta una ordinanza sindacale che pone numerose restrizioni e divieti. Tra questi, il divieto di accesso alla spiaggia pubblica dal 13 al 15 agosto per ragioni di sicurezza e di protezione civile ed il divieto di vendita e di detenzione, al di fuori dei pubblici esercizi, di alcolici, superalcolici e di bibite in vetro".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I dettagli verranno definiti in queste ore nel corso di un incontro con il Prefetto, "al fine di affrontare collegialmente l'argomento e definire delle misure di sicurezza omogenee per tutti i Comuni costieri. Successivamente, anche sulla scorta di eventuali disposizioni e rilievi, si procederà con la pubblicazione e la diffusione dell'ordinanza". "E' un momento delicato per tutti - ha concluso il sindaco - ma abbiamo bisogno del buon senso e della collaborazione dell'intera comunità per cercare di arginare questo fenomeno, che, quest'anno, oltre ai problemi di ordine pubblico, può cagionare seri danni alla salute ed all'incolumità di tutti, disperdendo i sacrifici fatti nei mesi passati".