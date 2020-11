Frasca Polara scrive a Orlando: "Stop all'isola pedonale di via Libertà e di via Ruggero Settimo"

"Sospendere l'isola pedonale di via Libertà e di via Ruggero Settimo nei fine settimana". La richiesta porta la firma del presidente dell'ottava circoscrizione Marco Frasca Polara ed è stata inoltrata direttamente al sindaco Leoluca Orlando. "Ho chiesto di sospendere le isole pedonali nel weekend fino alla durata delle nuove misure restrittive emanate dal Governo", ha detto.

"Le immagini degli assembramenti di domenica lungo le vie del centro sono motivo di forte preoccupazione - dichiara Frasca Polara -. E' compito del sindaco intervenire. Per questo motivo ho chiesto al primo cittadino di sospendere immediatamente l'isola pedonale in via Libertà e in via Ruggero Settimo nei fine settimana. Questo stesso provvedimento è stato adottato lo scorso mese di marzo, quando il numero dei contagi in città era ben diverso. Adesso che siamo in piena emergenza sanitaria, questa limitazione è più che necessaria".