VIDEO | Torna la zona gialla ma molte mascherine restano giù, i ristoratori: "Aggrediti da chi non vuole indossarla"

Torna la zona gialla ma molte mascherine restano giù, i ristoratori: "Aggrediti da chi non vuole indossarla"

Con il cambio di fascia di colore sono partite le nuove regole per arginare i contagi ma in molti, soprattutto turisti, faticano a rispettarle. Torna anche il limite di quattro commensali al tavolo dei ristoranti. I titolari: "Ci dicono che siamo schiavi del sistema. Abbiamo avuto disdette di iniziative con 100 persone. Così è inutile, il reale pericolo è scivolare in zona arancione"