Vaccini, l'andamento in Sicilia: somministrate 838 mila dosi (l'86% di quelle consegnate)

Al momento in Sicilia risultano somministrate 838.109 dosi su 975.385 mila dosi consegnate (85,9%). La fascia di età maggiormente vaccinata è quella compresa tra gli 80 e gli 89 anni (200 mila persone), poi quella compresa tra i 50 e i 59 anni (146 mila persone). Il report sui vaccini in Sicilia è aggiornato alle 6 di oggi, 4 aprile 2021. Sono 448.255 le donne vaccinate e 389.854 invece gli uomini.

Intanto da giovedì in Sicilia, con l'arrivo delle nuove dosi vaccinali Pfizer, riprenderanno le prenotazioni per la somministrazione dei vaccini agli aver 80 e ai soggetti fragili. E proseguono le prenotazioni per tutti i cittadini compresi nella fascia di età dai 70 ai 79 anni, per gli insegnanti e per chi lavora nel mondo della scuola. Per prenotare è possibile utilizzare la piattaforma della struttura commissariale nazionale, gestita da Poste Italiane (prenotazioni.vaccinicovid.gov.it), il portale regionale (www.siciliacoronavirus.it), il call center dedicato (numero verde 800.009.966, attivo da lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, esclusi sabato e festivi), attraverso gli sportelli Atm Postamat e tramite il canale costituito dai portalettere di Poste Italiane. In caso di difficoltà o errori nella prenotazione, potrà essere inviata una mail all'Asp territorialmente competente.

Le persone vaccinate in Sicilia