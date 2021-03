Coronavirus, in Sicilia 21 mila vaccinazioni in un giorno

Ieri in Sicilia sono stati circa 21 mila i vaccini effettuati in tutte le strutture predisposte per la somministrazione. "Si tratta, comunque, di un dato parziale poiché alcuni Centri vaccinali risultano ancora in attività", dicono dalla Regione. Nello specifico, sino alle 20.30, erano state già inoculate 15 mila dosi Pfizer, 807 Moderna e 5.100 AstraZeneca.

Dall'inizio della campagna in Sicilia sono state somministrate 684 mila dosi su 778 mila consegnate (88%). Sono 366.666 le donne vaccinate, mentre gli uomini sono 318.192 (il report è aggiornato alle 6 di questa mattina). La fascia di età maggiormente vaccinata è quella compresa tra gli 80 e gli 89 anni (150 mila persone), poi quella compresa tra i 50 e i 59 anni (134 mila persone) e quella tra i 40 e i 49 (99 mila) che precede i 60-69 (92 mila). Sono 28.260 gli over 90 vaccinati e 50 mila i siciliani compresi nella fascia tra i 20 e i 29 anni.

Le persone vaccinate in Sicilia