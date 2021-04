Covid, tamponi rapidi e test sierologici anche in farmacia: intesa Regione-Federfarma

Il servizio sarà su prenotazione e il prezzo, in base all'accordo, non potrà superare i 15 euro. Il governatore Nello Musumeci: "Facciamo un passo avanti, avvicinandoci alla periferia e al territorio, cercando di convincere sempre più siciliani a sottoporsi ai controlli"

Si potranno eseguire in farmacia tamponi antigenici rapidi e test sierologici. Lo prevede l'accordo firmato a Palazzo Orleans dal governatore Nello Musumeci, e dal presidente di Federfarma Sicilia, Gioacchino Nicolosi. In base all'intesa, le farmacie associate che aderiranno all'iniziativa, potranno allestire al proprio interno, o in un luogo aperto nelle immediate vicinanze, uno spazio per l'esecuzione dei test nel pieno rispetto della normativa igienico-sanitaria e garantendo, allo stesso tempo, la riservatezza degli utenti. Per sottoporsi ai test, i cittadini dovranno comunque prenotare un appuntamento.

"Con questo accordo - dice Musumeci - facciamo un passo avanti, avvicinandoci alla periferia e al territorio, cercando di convincere sempre più siciliani a sottoporsi ai test. Sono contento dell'ampia disponibilità che hanno voluto dare i farmacisti della nostra Isola".

A eseguire i test dovranno essere operatori opportunamente formati e le farmacie potranno avvalersi anche di personale sanitario autorizzato. Subito dopo il tampone o il sierologico, le strutture forniranno l'esito ai cittadini. Il risultato sarà poi trasmesso all'Asp territoriale di competenza. Il prezzo, in base all'accordo, non potrà superare i 15 euro proprio per andare incontro alle esigenze di tutte le fasce di popolazione.

"L'accordo per i tamponi in farmacia permette di dare una risposta immediata alle esigenze della popolazione: potranno essere così raggiunti attraverso le nostre strutture, in maniera diretta, quei cittadini che abitano nei centri più piccoli e che, diversamente, sarebbero costretti a spostarsi", commenta Nicolosi.



