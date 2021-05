Covid, in una settimana nuovi positivi in calo del 32,9%: "E' il dato più basso dallo scorso ottobre"

Il Covid allenta la presa in Sicilia. Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi nell'Isola sono 2.837, in calo del 32,9%: è l'incremento più basso dallo scorso ottobre. Giù, di parecchio, oltre 4 mila in meno anche gli attuali positivi: sono 12928. A dirlo sono i numeri relativi all'andamento della pandemia, diffusi ieri dal Dipartimento della protezione civile, e resi noti oggi dall'ufficio Statistica del Comune.

Le persone in isolamento domiciliare sono 12.208, 4021 in meno rispetto alla settimana precedente. I ricoverati sono 720, di cui 102 in terapia intensiva: sono diminuiti di 210 unità, - 16 i ricoverati in terapia intensiva. Nella settimana appena conclusa, inoltre, si sono registrati 27 nuovi ingressi in terapia intensiva, il 3,6% in meno rispetto ai 28 della settimana precedente.

Cresce di 6992 unità il numero dei guariti (204.225) e raggiunge quota 91,6% (era l'89,6% domenica scorsa) la percentuale dei guariti sul totale dei positivi. Anche i moti cominciano a diminuire: sono stai 76 durante la settimana appena conclusa (la settimana scorsa 103). Si tratta dell'incremento settimanale più basso dallo scorso mese di ottobre. Complessivamente le persone decedute sono 5.739, e il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari al 2,6% (come domenica scorsa). I ricoverati complessivamente rappresentano il 5,6% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,8%).

"I dati della settimana appena conclusa - osserva il responsabile dell'ufficio Statistica, Girolamo D'Anneo - mostrano un nuovo deciso miglioramento: è diminuito il numero dei nuovi positivi, ed è diminuito anche il numero degli attuali positivi, dei ricoverati e dei ricoverati in terapia intensiva, il numero dei nuovi ingressi in terapia intensiva e il numero dei deceduti".