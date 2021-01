Coronavirus, contagi record a Santa Flavia: il sindaco firma l'ordinanza e chiude le scuole 

Record di contagi a Santa Flavia e il sindaco Sanfilippo chiude le scuole fino al 23 gennaio. Sono 127 i positivi al Coronavirus, su una popolazione di 11.186 abitanti, e 8 i morti. In altre parole 11,52 abitanti ogni mille hanno contratto il virus. "Per rendere meglio l’idea - spiega il primo cittadino - Bagheria con 53mila abitanti è quasi all'8 e gli altri paesi del distretto raggiungono appena il 5 per mille. Complimenti! Abbiamo raggiunto il primato, primato che porterà a delle conseguenze negative".

La situazione insomma è molto critica e dopo un confronto con tutti i medici di base, anche i pediatri, con il direttore dell’Asp e con il dipartimento regionale avvenuto lo scorso 3 gennaio e un ulteriore confronto con l’Asp oggi Sanfilippo ha deciso di firmare l'ordinanza di chiusura. "È una decisione sofferta - dice il sindaco - ma obbligatoria. La prossima settimana avrò un incontro con gli organi sanitari di controllo e se sarà il caso prenderò ulteriori decisioni più drastiche per il territorio".

"Ho rivolto - continua Sanfilippo - a tutta la cittadinanza diversi appelli, richiamando maggiore senso di responsabilità, di collaborazione e altruismo. A Natale ho voluto fare gli auguri coinvolgendo tanti di voi affinché i veri valori della vita arrivassero in modo più diretto in questo periodo così difficile. Ho sempre ripetuto le regole da rispettare, sempre! Ma - conclude - i miei appelli sono rimasti inascoltati".