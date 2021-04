A Cefalù è ancora incubo Covid: tutte le scuole chiuse e alunni in dad

Scuole chiuse e lezioni unicamente in dad a Cefalù fino al 30 aprile. Lo ha deciso il sindaco, Rosario Lapunzina, a causa dell'aumento dei casi di Coronavirus tra gli alunni. I primi casi accertati riguardano alcuni bimbi che frequentano la scuola materna Falcone. La situazione è esplosa in pochi giorni e così nella cittadina si è passati rapidamente da due a quaranta casi. I numeri, a detta del sindaco, sembrano destinati a salire nelle prossime ore con l’arrivo dei risultati degli altri tamponi.

Nel corso di una diretta Facebook, il primo cittadino ha voluto informare la cittadinanza sull'andamento della pandemia. "Purtroppo - ha detto - il quadro è in evoluzione. I dati ci rappresentano in generale una situazione molto critica. La sospensione delle attività in presenza riguarda tutte le scuole, pubbliche e private, di ogni ordine e grado. Un provvedimento indispensabile ma che non basta. Dobbiamo evitare di finire in zona rossa". Lapunzina ha invitato i concittadini alla prudenza "perché - ha sottolineato - se il contagio passa di casa in casa non lo fermiamo più. Il virus a differenza del passato corre in modo velocissimo e sta colpendo interi nuclei familiari".