Coronavirus, in Sicilia diminuiscono gli alunni positivi: i contagiati sono lo 0,23%

In Sicilia numeri confortanti sul fronte degli studenti positivi al Covid. E' quanto emerge dalla consueta rilevazione dei dati sui contagi degli alunni effettuata dall'Ufficio scolastico regionale per monitorare l'andamento della situazione epidemiologica nelle scuole siciliane.

Dai dati, aggiornati al 15 febbraio, relativi alle 789 scuole (95%), emerge che su un totale di 665.467 alunni soltanto 1.527 (0,23%) risulta positivo al Covid. In particolare ad oggi, gli alunni positivi sono così distribuiti: nella scuola dell'infanzia su 97.152 alunni solo 105 (0,11%), nella primaria su 204.150 sono 502 (0,25%), nella scuola secondaria di I grado su 140.847 sono 421 (0,30%) e nella scuola secondaria II grado su 223.318 499 (0,22%).

Considerando l'intero periodo di osservazione, dal 19 novembre scorso a oggi, il trend dell'incidenza degli alunni positivi al Covid si conferma in diminuzione. Il valore è passato dallo 0,46% del 19 novembre 2020 allo 0,23% del 15 febbraio 2021. In valore assoluto, rispetto al 19 novembre 2020, si registra un decremento pari a 100 alunni positivi in meno per l'infanzia (-49%), a 412 per la primaria (-45%) e a 501 per il I grado (-54%). Se invece si guarda alle scuole del II ciclo, il raffronto tra la settimana precedente e l'attuale evidenzia una diminuzione dell'incidenza degli alunni positivi al Covid, il valore è passato dallo 0,27% dell'8 febbraio 2021 all'attuale 0,22%.

