Coronavirus tra i banchi di scuola, gli attuali alunni positivi in Sicilia sono lo 0,26%

Resta sostanzialmente invariata la situazione Coronavirus nelle scuole siciliane. Le rilevazioni dei dati sui contagi dell’Ufficio scolastico regionale aggiornati al 22 marzo 2021 riporta rispetto alla settimana precedente un lievissimo aumento dell’incidenza degli alunni positivi ma una netta diminuzione se si considera l’intero periodo di osservazione che va dal 19 novembre 2020 ad oggi. I rilievi sono stati effettuati su 798 scuole (96 per cento).

In totale il personale scolastico vaccinato in Sicilia è di 68.430 unità. Gli attuali alunni positivi sono 1.774 su 674.524 (0,26%). Per quanto riguarda i docenti su una popolazione di 83.059 sono positivi 352 mentre per il personale Ata solo 65 casi su 21.183.

Dal raffronto con la prima settimana di rilevazione, l’incidenza è passata dallo 0,33% del 1° marzo all’attuale 0,42% per il personale docente e dallo 0,31% del 1° marzo all’attuale 0,31% per il personale Ata. Per quanto riguarda le scuole di Infanzia e I ciclo, dal raffronto con la scorsa settimana, 15 marzo 2021, si riscontra un andamento sostanzialmente invariato con un lieve aumento dell’incidenza degli alunni positivi, attualmente pari allo 0,25%.

Considerando l’intero periodo di osservazione, dal 19 novembre 2020 a oggi, il trend dell’incidenza degli alunni positivi al Covid si conferma in diminuzione. Tale valore è passato dallo 0,46% del 19 novembre 2020 allo 0,25% del 22 marzo 2021. In valore assoluto si riscontra, rispetto al 19 novembre 2020, un decremento pari a 17 alunni positivi in meno per l’infanzia (-8%), a 376 per la primaria (-41%) e a 505 per il I grado (-55%).

Anche per le scuole del II ciclo si riscontra un lieve aumento dell’incidenza degli alunni positivi, attualmente pari allo 0,28%. Il raffronto tra la prima settimana di rilevazione, 8 febbraio 2021, e l’attuale mostra una sostanziale invarianza dell’incidenza degli alunni positivi al Covid19, dallo 0,27% dell’8 febbraio 2021 all’attuale 0,28%.