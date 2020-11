Le scuole si adeguano alle norme anti Covid, consegnate nuove aule all'istituto Verdi

Il Comune ha consegnato questa mattina sei aule aggiuntive per 90 allieve e allievi di scuola media, più gli spazi accessori, all’istituto comprensivo Giuseppe Verdi. Si intende così garantire spazi adeguati alle classi in esubero nel rispetto del distanziamento previsto nei protocolli anti Covid. I locali, presi in locazione da privati, si trovano in via Caravaggio.

Erano presenti l’assessore alla Scuola, Giovanna Marano, la dirigente scolastica Valeria Mendola, l’architetto Francesco Triscari per l’Ufficio scolastico regionale e rappresentanti del settore Patrimonio e Istruzione del Comune.

Nelle scorse settimane, in base ai risultati delle manifestazionI di interesse proposte all’avviso del Comune, sono stati già assegnati:

all’istituto comprensivo Piazzi-Giovanni XXIII un appartamento con giardino in via Libertà 47/b per ospitare alcune sezioni infanzia del plesso Trieste; all’istituto comprensivo Garibaldi-Rapisardi cinque aule presso l'istituto Cusmano da destinare a 80 bambine e bambini della scuola primaria; all’istituto comprensivo Politeama tre ampie aule aggiuntive messe a disposizione dall’Opera Pia Santa Lucia nell’immobile dell’ex istituto Santa Lucia, in via Principe di Belmonte, per circa 72 alunne e alunni di scuola secondaria del plesso Archimede. Nello stesso edificio, saranno disponibili entro dicembre, al termine di un intervento di riqualificazione, anche altre 4 aule prese in locazione per altrettante classi aggiuntive di primaria del plesso La Masa.