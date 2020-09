La campanella suona in ritardo, per le quarte dell'Alberico Gentili la scuola inizia solo domani

Per loro la prima campanella dell'anno scolastico 2020/2021 suonerà soltanto domani mattina, cioè con oltre una settimana di ritardo rispetto agli altri alunni. E' una strana storia quella dei ragazzini - una settantina - che frequentano la quarta elementare alla Alberico Gentili, gli unici che hanno ricevuto istruzioni per tornare in classe soltanto oggi pomeriggio.

Tante le difficoltà per i genitori che, di giorno in giorno, hanno aspettato di sapere quando i loro figli avrebbero potuto iniziare le lezioni e soprattutto hanno tentato inutilmente di capire quale fosse il problema, cosa avessero di diverso gli alunni delle quarta rispetto a tutti gli altri studenti. Senza ricevere però - come alcuni di loro hanno raccontato a PalermoToday - alcun chiarimento.

Come emerge dalla circolare messa in rete qualche ora fa e firmata dal dirigente scolastico, Fabio Mauthe Degerfeld, sembra che alla base del ritardo ci sia un problema di spazi. Nel documento infatti vengono indicati le norme anti-Covid da rispettare e gli orari di entrata e uscita che gli alunni dovranno rispettare. "La presente disposizione - si legge - è provvisoria e suscettibile di variazione, in relazione all'effettiva disponibilità di spazi aggiuntivi" e "ci scusiamo per il disagio fin qui arrecato e auguriamo un sereno e proficuo anno scolastico".

E' probabile quindi che nella scuola - ma è capitato anche in altri istituti - per via del distanziamento obbligatorio tra gli alunni, non fossero sufficienti le aule. I ragazzini comunque domani mattina potranno finalmente ricominciare la scuola, come tutti gli altri, e dovrebbero ridursi anche i disagi per i loro genitori.