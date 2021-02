A Palermo pochi casi Covid tra i bimbi di asili, scuole elementari e medie: positivo lo 0,41%

Continua a restare contenuto il numero degli studenti positivi al Covid nelle scuole siciliane. Alla data dell'1 febbraio nelle scuole dell’Infanzia e del I ciclo (per le scuole del I grado limitatamente alle classi prime) dell'Isola i positivi erano 1.186 su un totale di 441.933 pari allo 0,27%. Nel dettaglio nella scuola dell'infanzia su 97.530 alunni i positivi erano 12 (0,12%) nella primaria su 204.646 erano 607 (0.30%) mentre per quella di primo grado i positivi erano 459 su 139.757 (0,33%). I dati sono contenuti nel report dell'ufficio scolastico regionale, che da quando è ripresa la didattica in presenza ha riattivato la rilevazione dei casi per monitorare l'andamento della situazione epidemiologica. I dati sono elaborati sulla base delle risposte trasmesse dal 95% delle scuole.

Rispetto alla scorsa settimana, l’incidenza degli alunni positivi è rimasta invariata. In valore assoluto si riscontra, rispetto al 19 novembre 2020, un decremento pari a 85 alunni positivi in meno per l’infanzia (-41%), a 307 per la primaria (-34%) e a 463 per il I grado (-50%).

Per quanto riguarda le scuole dell’Infanzia e del I ciclo di Palermo e provincia (sulla base delle risposte trasmesse dal 99% delle scuole) su un totale di 116.550 allievi, sempre alla data dell'1 febbraio, i positivi erano 479 cioè lo 0.41%. Un dato in lieve diminuzione rispetto alla scorsa settimana, quando la percentuale era dello 0,43%. Scorporando il dato si vede che: per la scuola dell'infanzia i casi sono 51 su 23.644 (0,22%) per la primaria 263 su 55.226 (0.48%) e per il primo grado 165 su 37.680 (0,44%).

Gallery