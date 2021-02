Pochi casi Covid tra i bimbi di asili, scuole elementari e medie: a Palermo positivo lo 0,43%

Il dato è reso noto dall'Ufficio scolastico regionale in base alla rilevazione fatta dopo la ripresa dell’attività didattica in presenza dopo le feste di Natale. In Sicilia tasso di positività dello 0,27%. Valori in diminuzione dal mese di novembre

Su 113.687 bambini che frequentano le scuole dell'infanzia e del primo ciclo a Palermo e provincia, i positivi (al 25 gennaio scorso) erano 491 con un tasso di positività dello 0,43%. Il dato è reso noto dall'Ufficio scolastico regionale in base alla rilevazione fatta su 142 istituti (cioè il 97%) dopo la ripresa dell’attività didattica in presenza (per le scuole del I grado limitatamente alle prime classi).

Nel dettaglio su 23.155 alunni della scuola dell'infanzia, i positivi sono 51 (0,22%). Per la primaria su 53.405 alievi i positivi sono 273 (0,51%). Infine per il primo grado su 37.127 bambini, i positivi sono 167 (0,45%).

In Sicilia su 96.762 alunni della scuola dell'infanzia, al 25 gennaio i casi accertati di positività erano 128, pari allo 0.13%. Per la scuola primaria la percentuale è dello 0,29 con 595 positivi su 203.658. Per la scuola di primo grado su 139.595 allievi, i positivi sono 445 cioè lo 0.32%.

"Dal raffronto con i dati rilevati il 23 dicembre 2020, ultima settimana di rilevazione prima della sospensione per le festività natalizie - specificano dall'ufficio scolastico - si evidenzia che, pur in presenza di una significativa risalita della curva dei contagi sul territorio, l’incidenza degli alunni positivi è sostanzialmente rimasta invariata, registrando solamente un lieve e poco significativo aumento. Si passa infatti da un’incidenza dello 0,22% del 23 dicembre 2020 all’attuale incidenza di alunni positivi dello 0,27%, con una variazione pari a +0,05%".

Considerando l’intero periodo di osservazione, dal 19 novembre 2020 a oggi, il trend dell’incidenza degli alunni positivi al Covid risulta essere in diminuzione. Tale valore è passato dallo 0,46% del 19 novembre 2020 allo 0,27% del 25 gennaio 2021. In valore assoluto si riscontra, rispetto al 19 novembre 2020, un decremento pari a 77 alunni positivi in meno per l’infanzia (-38%), a 319 per la primaria (-35%) e a 477 per il I grado (-52%).