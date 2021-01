Coronavirus, più attenzione su studenti e prof: screening in Fiera e nelle scuole

L’Asp intensifica l’attività di screening nelle scuole cittadine e della provincia. L’Azienda sanitaria del capoluogo sta reclutando ulteriore personale sanitario che si dedicherà esclusivamente a eseguire i tamponi direttamente negli istituti. "I controlli – spiega il direttore generale, Daniela Faraoni – diventano periodici e consentiranno un monitoraggio continuo della popolazione scolastica fornendo, così, una valutazione sempre aggiornata sull’andamento dei contagi. La riapertura delle scuole di ogni ordine e grado deve rappresentare un obiettivo concreto per una comunità che deve consentire ai giovani di riprendere, nella massima sicurezza e nel rispetto di tutte le misure di prevenzione, l’attività in presenza. Il calendario verrà rielaborato a breve insieme a tutte le istituzioni interessate".

Sono complessivamente 34.424 i tamponi eseguiti dal 17 novembre nelle scuole con 131 positivi (0,38%), di cui 15.546 tamponi e 53 positivi (0,34%) dal 15 gennaio a oggi.

Intanto domani, sabato e domenica alla Fiera del Mediterraneo, dalle 14 alle 18, proseguirà l'attività di screening per alunni e operatori scolastici della scuola secondaria di primo e secondo grado, in modalità drive in. L'accesso sarà riservato solo a coloro che si saranno preventivamente registrati al seguente link: https://www.oldmcl.it/regfiera/ (tramite accesso da PC o da cellulare con sistema Android, non è ancora compatibile con sistema IOS). In seguito alla registrazione verrà inviata un'email con ID di prenotazione e con modulo di consenso da presentare al momento dell'accesso. Dall'Asp sottolineanom che non saranno accettati accessi non registrati tramite link.