La paura del Covid tra i banchi di scuola, Orlando chiede nuovo screening

Il sindaco si è rivolto al presidente della Regione, al direttore generale dell'Asp e al commissario per l’emergenza Covid nella provincia di Palermo: "Da giorni si susseguono segnalazioni di un presunta grave recrudescenza e richieste di assunzione di provvedimenti ulteriormente restrittivi"

Avviare una nuova attività di screening tra alunni e personale scolastico per scongiurare il dilagare dei casi di Coronavirus. E' la richiesta che il sindaco ha rivolto formalmente al presidente della Regione, al direttore generale dell'Asp e al commissario per l’emergenza Covid nella provincia di Palermo. Orlando chiede "di valutare l’avvio di una nuova e puntuale attività di screening scolastico nel territorio comunale o in quelle parti di esso, che sulla base dei dati detenuti appaiono attualmente a maggior rischio".

"Da alcuni giorni – è l’incipit della missiva, indirizzata per conoscenza al ministro della Salute, al prefetto e al direttore dell’Ufficio scolastico regionale - si susseguono segnalazioni e appelli, anche rilanciati dalla stampa locale, legati ad una presunta grave recrudescenza di casi di positività al Sars-CoV-2, se non addirittura a casi di Covid-19 fra la popolazione scolastica. A seguito di ciò pervengono a questa amministrazione richieste di assunzione di provvedimenti ulteriormente restrittivi e limitativi dell’attività in presenza, aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dal vigente decreto-legge 44/2021 e dall'ordinanza del Presidente della Regione 34/2021".

Il sindaco sottolinea che, come richiamato dal prefetto con una nota dell'8 aprile scorso, "l’eventuale adozione di tali provvedimenti ulteriori, può avvenire solo in 'casi di eccezionale e straordinaria necessità' da motivarsi in relazione alla presenza sul territorio comunale, o parti di esso, di 'focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus Sars-CoV-2 o di sue varianti'" .