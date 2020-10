Coronavirus, controlli tra i pub: sanzionate 39 persone senza mascherina

Altre 39 persone multate nel fine settimana dalle forze dell’ordine al termine dei controlli disposti dalla prefettura di Palermo per verificare l'utilizzo dei dispositivi di protezione e il rispetto delle norme. Stando all'ultimo report 4 sono state multate venerdì, 19 sabato e 16 domenica. Complessivamente dall’inizio di ottobre a oggi, su 28.006 persone controllate, sono state multate 315 persone.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul fronte della movida 13 locali sono stati sanzionati per il mancato rispetto delle norme anti Covid. Due locali sono stati multati venerdì, 7 sabato e 4 domenica. Domenica due di questi sono stati chiusi per qualche giorno. Dall’inizio del mese 34 attività sono state sanzionate su 4.298 controllate mentre la chiusura è scattata per 10 locali. I controlli sono affidati a polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili urbani.