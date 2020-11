Il capo della task force anti Covid: "A Palermo virus dappertutto, circondati da positivi"

"Ora siamo in una condizione di grande difficoltà, il virus è dappertutto: 543 positivi su 5.580 persone testate in cinque giorni al drive in della Fiera del Mediterraneo sono tantissimi. Un numero enorme che ci dice che siamo circondati da positivi".

Così Renato Costa, commissario per la gestione emergenza Covid-19 nella Provincia di Palermo, ospite in studio della quinta puntata di "Casa Minutella", in diretta su Blogsicilia.it. "Questo è un momento complicato per tutti noi - ha aggiunto -. Il contatto con il positivo in questo momento, se è stretto, prevede l'autoisolamento a casa e poi l'esame diagnostico del tampone. Il tampone, però, fotografa la situazione del momento, non garantisce l'immunità. Ognuno di noi, quindi, deve mantenere comportamenti corretti sempre. E bisogna sottolineare che, in questo momento, abbiamo questo tipo di pressione perché non abbiamo mai smesso di curare anche i pazienti non Covid e continueremo a farlo finché potremo".

Oggi al drive in della Fiera del Mediterraneo su 1.290 persone testate, 149 sono risultate positive al tampone rapido. Subito dopo hanno fatto il molecolare. Domani è ancora previsto lo screening sugli studenti accompagnati dai genitori