Coronavirus, al Cannizzaro si riparte con classi dimezzate e orario ridotto

Sono circa 1.700 gli studenti e le studentesse del liceo scientifico Cannizzaro che dal 14 settembre ritorneranno tra i banchi di scuola. La prima settimana sarà scandita da giorni ed orari differenziati: "Saranno giorni - afferma la dirigente scolastica Anna Maria Catalano - in cui spiegheremo ai ragazzi le modalità dei protocolli di sicurezza ed i comportamenti da attuare a contrasto della diffusione del contagio da pandemia".

Lo storico liceo palermitano è in attesa di banchi monoposto e di personale aggiuntivo, di cui ha fatto richiesta: "In parte, ci sono stati assegnati collaboratori scolastici - aggiunge la dirigente - in parte, li stiamo reclutando noi. Non abbiamo, invece, ancora ricevuto alcuna comunicazione sul personale Covid docente".

"In una prima fase, mentre attendiamo i nuovi banchi singoli, personale aggiuntivo o altro tipo di supporto, abbiamo scelto di non fare studiare i ragazzi a distanza. Saranno tutti in presenza, con un orario ridotto. Il primo turno sarà dalle 8 alle 10.30; il secondo, dalle 11.30 alle 14.00. In seguito, vedremo che cosa accadra'".

Il personale presente nell'istituto è già stato formato per garantire l'avvio del nuovo anno scolastico, nel rispetto delle regole anti-Covid, la segnaletica orizzontale e verticale, le colonnine di igienizzante sono già state predisposte: "Siamo pronti a ripartire con quello che abbiamo a disposizione - conclude Anna Maria Catalano - l'unico modo di scongiurare un contagio è quello di rispettare le regole che ci siamo dati, in modo rigoroso. Abbiamo stilato il patto di corresponsabilità e tutti dobbiamo fare la nostra parte. Indossare le mascherine, mantenere le distanze, igienizzarsi le mani sono imperativi che valgono per ciascuno di noi".

fonte: Dire