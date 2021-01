Il Coronavirus fa rinviare le iniziative in ricordo di Norman Zarcone

"In considerazione dell'attuale emergenza sanitaria legata al Covid 19 e d'accordo con la famiglia Zarcone, l'Amministrazione comunale ha deciso di rinviare le iniziative in ricordo di Norman di cui oggi sarebbe ricorso il 38mo compleanno". Lo fa sapere il Comune attraverso una nota diramata nel tardo pomeriggio di oggi. Le iniziative legate alla "Giornata del Merito", inizialmente previste appunto per oggi saranno realizzate il prossimo primo maggio.

Il giovane dottorando si tolse la vita nel 2010, quando aveva 27 anni, gettandosi da una finestra della facoltà di Lettere e Filosofia di Palermo, quale estremo gesto di protesta contro il mancato riconoscimento del merito nel mondo accademico.