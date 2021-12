Covid, allarme da Palermo: "Preoccupa l'effetto dei rientri al Sud per Natale"

"I dati attuali sulle terapie intensive sono quelli che ci aspettavamo. Aumentano i ricoveri di persone positive non vaccinate ma si vedono anche vaccinati fragili. Siamo messi meglio di altri paesi, ma su base regionale ci sono differenze: nelle aree più popolate il virus circola di più. Siamo preoccupati da quello che potrà accadere con i rientri dal Nord verso il Sud per le vacanze di Natale, abbiamo già visto gli effetti che hanno avuto in passato. Per questo chiediamo di rafforzare i controlli e speriamo che le misure previste dal 6 dicembre possano essere utile nel arrestare l'aumento dei casi". Così all'Adnkronos Salute Antonio Giarratano, presidente della Società italiana di anestesia, analgesia rianimazione e terapia intensiva (Siaarti) e docente all'Università degli studi di Palermo, facendo il punto della situazione.

"Noi da mesi sosteniamo che è necessario introdurre l'obbligo vaccinale - aggiunge Giarratano - Noi che ci occupiamo di curare chi è in terapia intensiva interveniamo anche su questa questione più politica, ma oggi dobbiamo ricordare che chi arriva in rianimazione ha una mortalità del 35-75%. Occorre ribadirlo per chi ancora non crede ai vaccini".