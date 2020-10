Coronavirus, riaprono gli uffici della Ragioneria generale di via Roma

A partire da questa mattina gli uffici della Ragioneria generale, in via Roma, saranno regolarmente funzionanti. La struttura, chiusa precauzionalmente per consentire la sanificazione dei locali, ha appena ricevuto il nullaosta alla riapertura da parte dell'Azienda sanitaria provinciale di Palermo. Lo rende noto l'amministrazione comunale, che ne ha così disposto la riapertura.

