Coronavirus, riaprono gli uffici della seconda circoscrizione e due postazioni decentrate

Dopo la sanificazione dei locali, lunedì 18 gennaio riapriranno gli uffici comunali della seconda circoscrizione e della postazione Decentrata Brancaccio di via San Ciro, 15 nonché quelli della postazione decentrata “Tricomi” di via Tricomi 14/A. La decisione di chiudere al pubblico la sede di fronte all'ospedale Civico, nel quartiere Villaggio Santa Rosalia, era scattata lo scorso 7 gennaio dopo un accertato caso di positività da parte di un dipendente. Per questo motivo in questi giorni, coloro che avevano prenotato un appuntamento, avevano ricevuto via mail la disdetta dell'appuntamento e l'invito a riprenotarsi.