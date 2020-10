Covid, riapre lo stadio delle Palme ma chiudono due postazioni decentrate del Comune

Da oggi torna fruibile al pubblico lo stadio delle Palme. Nell'impianto sportivo di viale del Fante sono stati infatti ultimati i lavori di sanificazione con il contestuale nullaosta dell’Asp per la riapertura. La struttura intitolata a Vito Schifani era stata chiusa lo scorso 15 ottobre per la accertata positività della congiunta di un dipendente in servizio presso l'impianto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sempre da oggi invece sono state chiuse al pubblico due postazioni decentrate del Comune. La prima in piazza Marina: per un accertato caso di Covid all'interno dei locali della prima circoscrizione saranno avviati i lavori di sanificazione. La seconda invece riguarda la sede "Noce-Malaspina" di via Generale Sirtori, a causa della positività al Covid di un dipendente. Anche in questo caso all'interno dei locali saranno eseguiti i lavori di sanificazione così come previsto dal protocollo.