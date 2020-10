Coronavirus, riapre la postazione decentrata Noce-Malaspina

Riapriranno domani, giovedì 29 ottobre, gli uffici della postazione decentrata del Comune Noce/Malaspina di via Bevignani. I locali sono stati igienizzati e sanificati così come previsto dal protocollo. La postazione era stata chiusa due giorni fa, lunedì mattina, per l'accertata positività di un dipendente al Covid 19.

