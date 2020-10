Caso di covid in palestra, dopo la sanificazione riapre l'Athletic Center

Dopo il caso di Covid -19, fatti i tamponi allo staff risultati fortunatamente negativi e sanificato l’ambiente, domani giovedì 8 ottobre la palestra Athletic Center di via Principe di Paternò, a Palermo, riaprirà al pubblico. Proprio ieri era stato denunciato un caso di coronavirus e, come da prassi, sono state prese tutte le misure necessarie.

“Abbiamo prontamente sanificato tutti gli ambienti, rendendo la palestra nuovamente sicura, tramite Ditta specializzata e certificata – fanno sapere dalla direzione -. Comunichiamo che la palestra riaprirà da giorno 8 ottobre e precisiamo inoltre che la chiusura momentanea della struttura era stata una nostra scelta etica e professionale per garantire l'incolumità dei nostri iscritti, non indetta obbligatoriamente dall'ASP.

Da oggi potrete procedere con le prenotazioni per tutta la settimana. Ci scusiamo per il disagio (non di certo causato per nostra negligenza).

Ci auguriamo - concludono - che tutto questo sia servito per comprendere che è fondamentale rispettare i dispositivi di protezione individuale (mascherina, distanziamento ed igienizzare mani ed attrezzi)".