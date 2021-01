Coronavirus, si impenna il numero dei nuovi positivi in Sicilia: 11.508 in una settimana

Coronavirus, nell'ultima settimana in Sicilia sono aumentati i nuovi positivi, i ricoverati, i ricoverati in terapia intensiva, gli ingressi in terapia intensiva e il numero dei morti. E' l'impietosa fotografia scattata dall'ultimo report pubblicato nelle scorse ore dall'ufficio statistica del Comune, sulla base dei dati del Dipartimento della Protezione Civile.

"Dai dati - fanno sapere dal Comune - emerge un generale sensibile peggioramento dell'andamento della pandemia in Sicilia". Per il sindaco Leoluca Orlando "è la conferma della gravità della situazione, anche conseguenza dei comportamenti incoscienti di tanti. Una situazione che richiede provvedimenti urgenti, che ho già chiesto ai Governi nazionale e regionale affinché Palermo e la Sicilia siano dichiarati zona rossa".

I dati del report