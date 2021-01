Coronavirus, si impenna il numero dei nuovi positivi in Sicilia: 7 mila in una settimana

Aumentano i nuovi positivi, i ricoverati, gli ingressi in terapia intensiva e i morti. Diminuiscono invece i dimessi e i guariti. Sono questi i dati diffusi domenica 3 gennaio 2021 dal Dipartimento della Protezione Civile relativamente all’emergenza sanitaria legata al Covid -19 nella nostra regione. Dai dati emerge un generale peggioramento dell'andamento della pandemia.

Nel dettaglio, nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 6.931, valore più alto del 36,2% rispetto alla settimana precedente, quando si era invece registrata una diminuzione del 19,8%. I tamponi positivi sono pari al 14,1% dei tamponi effettuati nella settimana (la settimana precedente erano il 10,5%). Con riferimento ai casi testati, la percentuale di positivi nella settimana è pari al 23,2%, in sensibile aumento rispetto al 17,0% della settimana precedente.

Il numero degli attuali positivi è pari a 35.591, 2.424 in più rispetto alla settimana precedente, mentre con riferimento a tutti i tamponi effettuati dall'inizio dei controlli, la percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi effettuati è pari al 7,8% (la settimana precedente 7,5%).

I ricoverati sono 1321, di cui 184 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 120 unità, dopo cinque settimane in cui il numero dei ricoverati era invece diminuito (+10 il numero di ricoverati in terapia intensiva). Nella settimana appena conclusa si sono registrati 90 nuovi ingressi in terapia intensiva (in aumento del 9,8% rispetto ai agli 82 della settimana precedente).

Il numero dei guariti (58.462) è cresciuto di 4311 unità rispetto alla settimana precedente . La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari al 60,8% (domenica scorsa era pari al 60,4%). Il numero dei deceduti, pari a 2494, è aumentato di 196 unità rispetto alla settimana precedente. Il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari al 2,6% (come domenica scorsa). I ricoverati complessivamente rappresentano il 3,7% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,5%).